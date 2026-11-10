Viitorul securității europene, negociat fără Europa la masă. Ana Maria Maria Păcuraru, analiză explozivă

Publicat 10 nov. 2026, 18:39 Sursă realitatea.net

Negocierile dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite privind viitorul arhitecturii de securitate europene au implicații directe pentru România și pentru întregul flanc estic al NATO. Într-un context în care Europa riscă să fie lăsată în afara deciziilor majore, Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, a analizat principalele mize ale discuțiilor, pozițiile actorilor implicați și riscurile pe care o eventuală înțelegere le-ar putea genera pentru securitatea continentului.

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