Prins cu 131 km/h în localitate, un șofer din Câmpulung a rămas fără permis pentru 120 de zile

Un șofer de 51 de ani din Câmpulung a fost prins cu 131 km/h pe DN 73, în Stâlpeni. A primit amendă de 1.946 lei și permis suspendat 120 de zile.
Un șofer din Câmpulung a rămas fără permis de conducere după ce a fost surprins de radar circulând cu o viteză de 131 km/h într-o localitate din județul Argeș. Bărbatul, în vârstă de 51 de ani, a fost depistat de polițiști pe DN 73, în comuna Stâlpeni, acolo unde limita legală de viteză era de numai 50 km/h.
Incidentul s-a petrecut duminică, 8 noiembrie, în timpul unei acțiuni desfășurate de polițiștii Biroului Rutier Câmpulung pentru depistarea conducătorilor auto care încalcă regulile de circulație.
Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, aparatul radar a înregistrat autoturismul condus de bărbat cu 131 km/h, cu 81 km/h peste limita maximă admisă pe acel sector de drum.
Amendă de aproape 2.000 de lei și permis suspendat pentru patru luni
Consecințele nu au întârziat să apară. Pentru viteza excesivă, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 1.946,25 de lei, în conformitate cu prevederile OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
Pe lângă sancțiunea financiară, polițiștii au dispus reținerea permisului de conducere, în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.
Mai mult, șoferul a primit o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație, ceea ce înseamnă că nu a mai putut continua deplasarea la volan.
Polițiștii din Argeș continuă controalele pentru prevenirea accidentelor
Viteza excesivă rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave. Depășirea considerabilă a limitei legale în localități crește riscul producerii unor evenimente cu urmări grave pentru șoferi, pasageri și ceilalți participanți la trafic.
Polițiștii rutieri din Argeș continuă acțiunile de control pentru identificarea conducătorilor auto care nu respectă regulile de circulație și pentru prevenirea accidentelor.
Cazul de la Stâlpeni este un nou exemplu al consecințelor pe care le poate avea conducerea cu viteză excesivă pe drumurile publice.