Raed Arafat, prima reacție după ce procurorii i-au pus sechestru pe avere:”Sunt victima incompetenței instituțiilor statului” -VIDEO

Publicat 9 iul. 2026, 18:43 Actualizat 9 iul. 2026, 18:44 Sursă Realitatea PLUS

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a reacționat joi după-amiază, după ce procurorii militari i-au pus sechestru pe avere în dosarul elicopterului SMURD cumpărat din Marea Britanie, și a subliniat că este nevinovat, dar și că este victima incompetenței instituțiilor statului.

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