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Actualitate· 1 min citire
Intervenție de urgență în Masivul Leaota. Un cioban și-a pierdut cunoștința lângă o stână: a fost chemat elicopterul SMURD
Cioban găsit inconștient
Publicat9 iul. 2026, 14:15
Sursărealitatea.net
O amplă intervenție de salvare este în desfășurare în Masivul Leaota, după ce un cioban și-a pierdut cunoștința în apropierea unei stâne. Salvamontiștii au pornit spre locul incidentului, iar din cauza accesului dificil a fost solicitat și un elicopter SMURD.
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