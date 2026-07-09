Intervenție de urgență în Masivul Leaota. Un cioban și-a pierdut cunoștința lângă o stână: a fost chemat elicopterul SMURD

Publicat 9 iul. 2026, 14:15 Sursă realitatea.net

O amplă intervenție de salvare este în desfășurare în Masivul Leaota, după ce un cioban și-a pierdut cunoștința în apropierea unei stâne. Salvamontiștii au pornit spre locul incidentului, iar din cauza accesului dificil a fost solicitat și un elicopter SMURD.

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