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FCSB încheie cantonamentul din Olanda cu o victorie. Tavi Popescu a decis amicalul cu Al Jazira

FCSB

FCSB

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 iul. 2026, 20:32

FCSB a câștigat cu 1-0 ultimul meci de pregătire din cantonamentul desfășurat în Olanda, învingând formația Al Jazira, antrenată de Cosmin Olăroiu.

Unicul gol al partidei disputate la Holthees a fost înscris de Octavian Popescu, care a reușit un șut spectaculos și a adus victoria formației bucureștene în fața ocupantei locului 7 din campionatul Emiratelor Arabe Unite.

Partida cu Al Jazira a reprezentat al doilea și ultimul test al verii pentru FCSB în stagiul de pregătire de la Venray, înaintea debutului în noul sezon competițional.

După încheierea cantonamentului din Olanda, campioana României își va concentra atenția pe primele meciuri oficiale ale sezonului, atât în SuperLiga, cât și în cupele europene.

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