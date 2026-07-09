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Realitatea PLUS, o nouă victorie în instanță! Decizia CNA de întrerupere a emisiei Televiziunii Poporului, suspendată de judecători

CNA - Realitatea Plus

CNA - Realitatea Plus

Scris de Daniel Onescu Publicat: 9 iul. 2026, 18:04

Victorie de ultimă oră în justiție pentru Realitatea Plus, după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis întreruperea emisiei timp de 3 ore. În aceste momente, magistrații de la Curtea de Apel București au decis suspendarea deciziei CNA.

Decizia Curții de Apel București este executorie

”Admite cererea de suspendare. (...) Respinge ca neîntemeiate excepţiile lipsei de obiect şi inadmisibilităţii invocate de pârât. Admite cererea de suspendare. Dispune suspendarea executării Deciziei CNA din data de 07.07.2026 prin care a stabilit în sarcina PHG MEDIA INVEST SRL pentru postul Realitatea Plus ,, obligaţia radiodifuzorului de a difuza în intervalul orar 18.00-21.00 timp de 3 ore numai textul deciziei de sancţionare,,. Executorie de drept. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti- Secţia a IX a Contencios Administrativ şi Fiscal”, se arată în hotărârea instanței.

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