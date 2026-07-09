Mihai Tudose, ironii la adresa lui Siegfried Mureșan: „A pățit ceva, s-a dereglat brusc de când a fost desemnat”

Fostul premier PSD, Mihai Tudose, îl ironizează dur pe europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, lansând speculații cu privire la comportamentul recent al acestuia în contextul negocierilor politice pentru funcții de reprezentare. În stilul său caustic și direct, Tudose afirmă că, deși liberalul nu funcționa impecabil nici în trecut, ascensiunea sa recentă i-ar fi afectat vizibil „liniaritatea”, totul sub umbrela unei metafore ironice legate de actuala criză din zootehnie.

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