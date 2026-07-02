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Pericol uriaș pe drumurile din Cluj: un șofer de TIR, prins beat după ce a fost filmat circulând haotic

Camion

Camion

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 iul. 2026, 17:46

Un șofer de TIR în vârstă de 56 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost surprins conducând haotic pe un drum din județul Cluj și punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Comportamentul acestuia a fost filmat de mai mulți martori, care au alertat imediat autoritățile printr-un apel la 112.

Imaginile surprinse în trafic arată cum autocamionul pătrunde în repetate rânduri pe sensul opus de mers și evită la limită coliziuni cu alte autovehicule. La un moment dat, TIR-ul este aproape să ajungă într-un șanț de pe marginea drumului.

În aceeași înregistrare se observă că șoferul a fost foarte aproape să lovească și un pieton aflat într-o localitate traversată de acesta.

Oprit după ce a provocat un accident

După apelurile primite, polițiștii rutieri au pornit în urmărirea autocamionului și l-au interceptat la scurt timp după ce șoferul provocase un accident într-o parcare din apropierea unui restaurant, unde a lovit o remorcă.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o alcoolemie de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Nu era la prima abatere

Potrivit polițiștilor, șoferul nu se află la primul incident de acest fel. Acesta mai fusese cercetat penal în trecut pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

În urma probelor administrate, instanța a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru 30 de zile, iar acesta este cercetat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, ancheta fiind în desfășurare.

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