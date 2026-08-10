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Mașină distrusă de flăcări în județul Argeș. Autoturismul a ars ca o torță: imagini șocante VIDEO

Incendiu mașină Argeș / Captură video

Incendiu mașină Argeș / Captură video

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat10 aug. 2026, 07:42
Actualizat10 aug. 2026, 07:44
SursăRealitatea PLUS

O mașină a fost distrusă complet de flăcări! Autovehiculul era parcat într-o comună din județul Argeș, iar la locul incidentului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri.

Autoritățile spun că mașina s-a aprins cel mai probabil în urma unui scurtcircuit, apărut la nivelul unui cablu defect. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită de flăcări.

Cu toate acestea, în ciuda intervenției rapide a echipajelor de pompieri detașate din Câmpulung, autoturismul a ars în totalitate. Nu se știe dacă proprietarul avea sau nu asigurare CASCO.

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