Mașină distrusă de flăcări în județul Argeș. Autoturismul a ars ca o torță: imagini șocante VIDEO

Publicat 10 aug. 2026, 07:42 Actualizat 10 aug. 2026, 07:44 Sursă Realitatea PLUS

O mașină a fost distrusă complet de flăcări! Autovehiculul era parcat într-o comună din județul Argeș, iar la locul incidentului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri.

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