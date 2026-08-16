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Șefa CCR își va depune mâine demisia - SURSE

Simina Tănăsescu

Simina Tănăsescu

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat16 aug. 2026, 18:43
SursăRealitatea PLUS

Simina Tănăsescu își va prezenta mâine demisia de la șefia CCR, după apariția informațiilor potrivit cărora s-a întâlnit cu Ilie Bolojan înainte de ședința crucială a Curții Constituționale, susțin surse citate de Realitatea PLUS. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere din partea Siminei Tănăsescu, însă nu a primit niciun răspuns până în acest moment.

Potrivit surselor citate de Realitatea PLUS, mâine dimineață, președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu ar urma să își prezinte demisia. Totul, după întâlnirea extrem de controversată cu premierul demis Ilie Bolojan în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Întâlnirea a avut loc, potrivit surselor menționate, în absența lui Abrudean, care nu se afla în București în momentul respectiv.

Simina Tănăsescu a oferit sâmbătă o reacție pe marginea acestui subiect. Șefa CCR nu a negat întâlnirea, însă a spus că respinge acuzațiile conform cărora ar fi discutat aspecte pe care Curtea le judecă.

Întâlnire dintre Bolojan și Tănăsescu este cu atât mai controversată cu cât mâine, la ora 11:00, Curtea Constituțională se reunește într-o ședință importantă pentru a discuta sesizările pe Legea Integrității.

În cazul în care această lege trece de către CCR, președintele USR Dominic Fritz își pierde imediat mandatul de primar, fiind în conflict de interese.

Ilie Bolojan nu a venit până acum cu nicio reacție legată de această întâlnire.

Tot mâine, Biroul Permanent al Senatului se reunește pentru a decide înființarea unei comisii de anchetă pentru această întâlnire.

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