Peste 33.000 de candidați susțin examenul național de Bacalaureat în sesiunea de toamnă: primele rezultate, pe 18 august

Publicat 10 aug. 2026, 08:17 Sursă realitatea.net

Sesiunea de toamnă a examenului național de Bacalaureat 2026 începe luni, 10 august, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris pentru această sesiune, dintre care mai mult de 22.000 sunt absolvenți ai promoției curente, iar peste 11.000 provin din promoțiile anterioare. Ultima probă este programată joi, 13 august, iar rezultatele finale vor fi anunțate pe 24 august.

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