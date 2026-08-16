ALERTĂ la Galați: Dronă doborâtă de un F-18 spaniol în spațiul aerian al României. Ce spune prefectul județului

Alertă aeriană în nordul județului Galați. O dronă intrată dinspre Republica Moldova a fost doborâtă în noaptea de sâmbătă spre duminică de un F-18 spaniol care executa o misiune de Poliție Aeriană de la Baza Mihail Kogălniceanu.
O nouă dronă neautorizată a fost interceptată și doborâtă în spațiul aerian al României, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, într-o intervenție rapidă a aviației militare spaniole. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, radarele de supraveghere au detectat ținta la ora 04:44, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați.
Aflate deja în aer într-o misiune preventivă de monitorizare, două avioane de vânătoare F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole au stabilit contactul radar cu aparatul de zbor neidentificat și au primit imediat ordinul de angajare. La ora 05:01, drona a fost doborâtă în condiții de siguranță, iar posibilele resturi s-au prăbușit într-o zonă nepopulată, între localitățile Băleni și Cudalbi din județul Galați. Starea de alertă aeriană pentru populația din regiune s-a încheiat la ora 05:20.
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, i-a felicitat pe piloții spanioli și pe militarii români din centrul de comandă pentru gestionarea impecabilă a misiunii, subliniind eficiența mecanismelor NATO de reacție. „România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată — acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre”, a transmis oficialul pe pagina sa de Facebook, adăugând că țara noastră rămâne un pilon esențial în prima linie de apărare a Uniunii Europene.
Evenimentul se înscrie într-o serie mai amplă de incidente recente la granița de est. Un alt aparat neidentificat s-a prăbușit în județul Tulcea, lângă Luncavița, resturile fiind localizate în Munții Măcinului. De asemenea, în privința dronei explodate recent pe teritoriul Bulgariei, ministrul Miruță a clarificat că partea ucraineană nu confirmă ipoteza ca obiectul să fi tranzitat spațiul aerian românesc. MApN continuă monitorizarea zonei de frontieră și a anunțat că va furniza noi detalii pe măsură ce investigațiile avansează.
„Aeronava a decolat de la Baza Militară Mihail Kogălniceanu. Neutralizarea dronei a avut loc într-o zonă nepopulată, în apropierea comunei Băleni, iar până în prezent nu au fost raportate victime. În acest moment, reprezentanții NATO și autoritățile cercetează zona pentru identificarea resturilor. Sunt în drum spre locul indicat, unde echipele de intervenție vor proceda la ridicarea și evaluarea fragmentelor pentru a se stabili proveniența acestora. Deocamdată nu vă pot oferi mai multe detalii”, a declarat la Realitatea Plus prefectul județului Galați, George Toderașc.