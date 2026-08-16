Reacția CCR în toiul scandalului. Șefa Curții nu neagă nici acum întâlnirea cu Bolojan

Curtea Constituțională a reacționat, duminică seară, după informațiile privind întâlnirea dintre președinta instituției Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan, precizând că întrevederile șefei Curții cu reprezentanți ai Executivului vizează "exclusiv aspecte administrative și organizatorice". CCR subliniază că nicio cauză aflată pe rol nu poate fi discutată în afara cadrului procedural și legal. Recția CCR vine după ce toate instituțiile din Justiție i-au cerut demisia șefei Curții.
Curtea Constituțională a transmis, duminică seară, precizări în urma solicitărilor formulate de reprezentanții mass-media cu privire la întâlnirea dintre președinta CCR și Ilie Bolojan.
CCR explică faptul că funcția de președinte al Curții presupune, pe lângă atribuțiile jurisdicționale, și responsabilități administrative, organizatorice și de reprezentare, prevăzute de Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.
„Funcția de președinte al Curții Constituționale presupune, pe lângă atribuții jurisdicționale, și atribuții administrative, organizatorice și de reprezentare, prevăzute de art. 9 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale”, transmite CCR.
În acest context, Curtea precizează că întâlnirile președintei instituției cu reprezentanți ai autorității executive au un obiect strict delimitat.
„În exercitarea acestor atribuții, întâlnirile președintei Curții Constituționale cu reprezentanți ai autorității executive au ca obiect exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției, în limitele competențelor prevăzute de lege”, se arată în comunicat.
CCR: Nicio cauză aflată pe rol nu poate fi discutată în afara cadrului legal
Curtea Constituțională respinge explicit orice posibilitate ca dosarele aflate pe rol să fie discutate în cadrul unor astfel de întrevederi.
„Președinta Curții Constituționale reafirmă ferm și categoric că nicio cauză aflată pe rolul Curții nu face și nu poate face obiectul unor discuții în afara cadrului procedural și legal în care aceasta urmează să fie soluționată”, precizează CCR.
Instituția invocă, de asemenea, conduita profesională și reperele etice ale președintei Curții, despre care afirmă că exclud interpretările potrivit cărora întâlnirea ar fi avut un alt scop decât unul administrativ.
„Conduita constantă și publică, precum reperele etice și profesionale ale președintei Curții Constituționale, constituie repere suficiente pentru a exclude orice interpretare contrară cu privire la natura și obiectul demersurilor administrative desfășurate în exercitarea atribuțiilor funcției”, mai transmite Curtea Constituțională.