Țigări din Bulgaria, vândute la Bâlciul de Sfânta Maria; amendă de 20.000 de lei aplicată de polițiști

Publicat 15 aug. 2026, 20:43 Sursă realitatea.net

Cantitatea de 2.800 de țigarete a fost confiscată sâmbătă de polițiști în urma unei acțiuni care a avut loc la Bâlciul de Sfânta Maria organizat în municipiul Giurgiu, o tânără de 22 de ani, care le oferea spre comercializare, fiind sancționată cu suma de 20.000 de lei.

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