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Val de mesaje RO-Alert în Argeș! Urșii au fost văzuți în mai multe localități, aproape de gospodării
Mesaje Ro-Alert în Argeș
Publicat7 iul. 2026, 13:02
Sursărealitatea.net
Autoritățile din județul Argeș au emis marți dimineață mai multe mesaje RO-Alert, după ce urși au fost observați în apropierea zonelor locuite. Animalele sălbatice și-au făcut apariția în Budeasa Mică și în două zone din comuna Bascov, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru îndepărtarea lor.
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