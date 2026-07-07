Val de mesaje RO-Alert în Argeș! Urșii au fost văzuți în mai multe localități, aproape de gospodării

Publicat 7 iul. 2026, 13:02 Sursă realitatea.net

Autoritățile din județul Argeș au emis marți dimineață mai multe mesaje RO-Alert, după ce urși au fost observați în apropierea zonelor locuite. Animalele sălbatice și-au făcut apariția în Budeasa Mică și în două zone din comuna Bascov, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru îndepărtarea lor.

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