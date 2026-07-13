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Actualitate· 2 min citire
Momente de groază într-o benzinărie din Brașov. O fetiță de 11 ani a fost sechestrată în toaleta pentru femei
Poliție
Un tânăr de 23 de ani a fost arestat preventiv, după ce este acuzat că a lipsit ilegal de libertate o fetiță de 11 ani în toaleta unei benzinării din municipiul Brașov. Copila a reușit să strige după ajutor, iar suspectul a fugit înainte ca situația să degenereze.
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