Inna, gest emoționant la un an de la moartea lui Mihai Leu. Mesajul care i-a impresionat pe fani

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 iul. 2026, 19:48

Artista Inna i-a adus un omagiu emoționant lui Mihai Leu, la un an de la moartea fostului mare campion al României. Cântăreața a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, prin care și-a exprimat regretul pentru dispariția celui pe care l-a considerat un prieten apropiat.

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