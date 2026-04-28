Eveniment emoționant la Făgăraș: Ionel Ganea organizează meci caritabil în memoria fiului său

La 10 luni după tragedia în care și-a pierdut fiul într-un accident rutier, Ionel Ganea organizează un nou eveniment caritabil dedicat memoriei acestuia.

După prima ediție desfășurată la finalul anului trecut în sala de sport a liceului „Radu Negru” din Făgăraș, fostul internațional român pregătește o nouă întâlnire emoționantă, la care vor participa numeroase nume importante din fotbalul românesc.

Evenimentul va avea loc pe 7 iunie, de la ora 17:00, pe stadionul Municipal din Făgăraș. Va fi un meci caritabil între o selecționată a foștilor și actualilor internaționali români și o echipă reprezentativă a județului Brașov.

Din tabăra „tricolorilor” vor face parte, printre alții, nume cunoscute precum Ionuț Lupescu, Ciprian Marica, Gabi Balint, Dănuț Lupu, Răzvan Raț, Viorel Moldovan și Bogdan Stelea, alături de alți foști internaționali și artiști invitați.

De partea cealaltă, selecționata Brașovului va include foști jucători și antrenori cunoscuți din fotbalul românesc, precum Mugurel Buga, Laszlo Balint sau Romeo Surdu, alături de alte nume reprezentative din fotbalul local.

Evenimentul are un caracter caritabil și comemorativ, reunind lumea sportului în jurul unui moment de solidaritate și omagiu.