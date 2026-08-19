Plângeri penale și sesizări la CNCD după incidentele rasiste de la Rapid-Dinamo

Deputatul Nicolae Păun, reprezentant al minorității rome în Parlament și vicepreședinte al Comisiei pentru Drepturile Omului, a depus mai multe plângeri în urma derapajelor rasiste înregistrate la meciul dintre Rapid și Dinamo care a avut loc sâmbătă.
Nicolae Păun, care îndeplinește și funcția de președinte al Asociației Partidei Romilor Pro-Europa, a sesizat mai multe instituții în urma manifestărilor rasiste care au avut loc la partida dintre Rapid București și Dinamo București.
„Am făcut plângeri la Parchetul Sectorului 6, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, la Liga Profesionistă de Fotbal și la Federația Română de Fotbal.
Instituțiile statului care trebuie să sancționeze manifestările rasiste de pe stadioane nu trebuie să mai asiste pasiv la aceste acțiuni”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Păun.
„Am cerut luarea urgentă de măsuri față de comportamentul rasist al fanilor echipei Dinamo București, care, sâmbătă, la meciul cu Rapid București, au scandat lozinci ofensatoare și au afișat bannere cu înscrisuri rasiste la adresa minorității rome din România”, a mai transmis deputatul.
Păun susține că manifestările rasiste nu se limitează la stadioane, ci sunt întâlnite și pe rețelele de socializare și în instituții publice, afirmând că statul nu mai trebuie să tolereze astfel de comportamente.
„Rasismul trebuie sancționat de către instituțiile statului, nu tolerat! În ultima perioadă, am observat că rasismul în România a atins cote alarmante. Manifestările rasiste se întâmplă pe stadioane, pe rețelele de socializare și în majoritatea instituțiilor publice, unde romii sunt batjocoriți”, mai spune oficialul.
„Sper ca instituțiile României să demareze urgent anchete, care să ducă la sancționarea celor care au organizat și au pus în practică evenimentele de sâmbătă seară”, conchide Păun.
Partide de sâmbătă s-a încheiat cu victoria lui Dinamo cu 1-0, în urma golului marcat de Karamoko în minutul 72,
Acesta nu este primul incident de acest fel. În luna martie, tot la un derby Rapid - Dinamo, ultrașii echipei din Ștefan cel Mare au scandat mesaje cu caracter rasist în stația de metrou Basarab și în timpul meciului au arătat un banner pe care scria: „Ieri în robie, azi în galerie”.
Fanii Dinamo au recidivat și la meciul din returul play-off-ului din sezonul trecut. Aceștia au afișat mesaje precum: „Rudari, ursari, căldărari și boldeni, coduri CAEN pentru robi giuleșteni” sau „Dacă vreți să nu vă mai zicem țigani, nu vă mai luați de la 12 ani”.
De asemenea, la acel meci, a fost vizat și liderul comunității rome, Dumitru Giuliano, care a cerut măsuri împotriva demonstrațiilor rasiste pe stadioane. Dinamoviștii i-au transmis: „Giuliano, ciocul mic și joc de aripi”.