Lionel Scaloni păstrează numărul 10 pentru Lionel Messi până la meciul de adio al argentinianului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 sept. 2026, 15:28

Lionel Scaloni a anunțat că tricoul cu numărul 10 nu va fi atribuit niciunui alt jucător al Argentinei înaintea meciului de adio al lui Lionel Messi.

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