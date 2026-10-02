Economie· 1 min citire

Producția auto de la Mioveni scade pe fondul presiunilor din industrie

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 2 oct. 2026, 12:01

Datele statistice indică un recul al producției în 2026 și o reducere a numărului de angajați în lanțul auto în ultimii ani.

Producția de automobile de la Mioveni a înregistrat o scădere în 2026, într-un context dificil pentru o parte a industriei auto românești și pentru furnizorii săi.O analiză INFINEXA asupra a 2.325 de companii din lanțul auto arată că, în grupul de aproximativ 1.200 de firme urmărite constant, numărul angajaților a scăzut cu 30.683 între 2021 și 2025, echivalentul a 13,7%.

Mioveni, recul mai mare decât Craiova

În prima jumătate a anului 2026, producția de vehicule din România ar fi scăzut cu 12,7% față de aceeași perioadă a anului anterior, în timp ce înmatriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană au crescut.

Pentru uzina de la Mioveni, potrivit epitesti.ro, există un recul de 17,7%, mai accentuat decât cel raportat la Craiova. În august, producția Dacia ar fi fost de 3.741 de unități, cu 28,2% sub nivelul aceleiași luni din 2025.

Datele cumulate diferă ușor între sursele citate, în funcție de metodologie, ceea ce face importantă raportarea separată a seriilor statistice și evitarea comparațiilor directe fără aceeași bază de calcul.

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