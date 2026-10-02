Filme în premieră la Pitești, în weekend, la Cinematograful „Mircea Diaconu”

Filme în premieră la Pitești, în acest weekend, la Cinematograful „Mircea Diaconu”. Vezi programul proiecțiilor și informații despre bilete.
Cinefilii din Pitești au parte de noi proiecții în acest weekend la Cinematograful de artă „Mircea Diaconu”. Pe ecran vor putea fi urmărite filme prezentate în premieră, într-un program pregătit de Filarmonica Pitești.
Filme în premieră la Pitești, în acest weekend
Cinematograful de artă „Mircea Diaconu” continuă seria proiecțiilor de weekend cu noi filme, adresate iubitorilor de cinema din Pitești.
Programul include producții recente, dar și filme care au atras atenția publicului prin poveștile și temele abordate.
Proiecțiile au loc la Cinematograful de artă „Mircea Diaconu” din Pitești, unul dintre spațiile culturale în care publicul local poate descoperi filme de autor și producții cinematografice recente.
Programul filmelor de la Cinematograful „Mircea Diaconu”
Proiecțiile sunt programate în weekend, de regulă începând cu ora 18:00, iar prețul biletelor diferă în funcție de film. La proiecțiile anunțate de Filarmonica Pitești sunt disponibile și reduceri pentru anumite categorii de spectatori.
Cei interesați pot consulta programul actualizat al cinematografului înainte de a merge la film, pentru a verifica ora proiecției și disponibilitatea biletelor.
Cinematograful de artă „Mircea Diaconu”, destinație pentru iubitorii de film
Prin programul său de weekend, Cinematograful de artă „Mircea Diaconu” aduce la Pitești producții cinematografice diverse, de la filme românești până la producții internaționale.
În ultimele luni, pe ecranul cinematografului au fost proiectate, printre altele, filme precum „Franz”, „Crima de la etajul 3”, „De capul nostru” și „Un simplu accident”.
Pentru publicul din Pitești, proiecțiile de weekend reprezintă o oportunitate de a vedea pe marele ecran filme recente și producții de artă într-un cadru dedicat cinematografiei.
Unde au loc proiecțiile
Cinematograful de artă „Mircea Diaconu”
Pitești, Argeș
Programul și informațiile despre bilete pot fi urmărite prin comunicările Filarmonicii Pitești și ale Cinematografului de artă „Mircea Diaconu”.