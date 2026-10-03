Tânăr din Argeș, prins cu 142 km/h pe DN 73. A primit amendă de 4.325 de lei și a rămas fără permis

Publicat 3 oct. 2026, 09:43 Sursă realitatea.net

Un tânăr de 19 ani a fost prins cu 142 km/h pe DN 73, la Stâlpeni, unde limita era de 70 km/h. A primit amendă de 4.325 de lei și permisul i-a fost suspendat 120 de zile.

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