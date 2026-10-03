Tânăr din Argeș, prins cu 142 km/h pe DN 73. A primit amendă de 4.325 de lei și a rămas fără permis

Un tânăr de 19 ani a fost prins cu 142 km/h pe DN 73, la Stâlpeni, unde limita era de 70 km/h. A primit amendă de 4.325 de lei și permisul i-a fost suspendat 120 de zile.
Un tânăr de 19 ani din județul Argeș a fost prins de polițiști în timp ce conducea cu 142 km/h pe DN 73, în comuna Stâlpeni. Șoferul depășise cu 72 km/h limita legală de viteză și a fost sancționat cu o amendă de 4.325 de lei. Permisul i-a fost reținut pentru 120 de zile.
Incidentul a avut loc joi, 1 octombrie 2026, în timpul unei acțiuni desfășurate de polițiștii rutieri în județul Argeș.
Potrivit informațiilor transmise de IPJ Argeș, tânărul, în vârstă de 19 ani și domiciliat în Micești, conducea un autoturism pe DN 73, iar pe raza comunei Stâlpeni a fost înregistrat de aparatul radar cu viteza de 142 km/h.
Pe acel sector de drum, limita legală de viteză era de 70 km/h. Astfel, șoferul circula cu 72 km/h peste viteza maximă admisă.
Amendă de 4.325 de lei pentru viteza de 142 km/h
În urma abaterii constatate, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Câmpulung au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 4.325 de lei, conform prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
Pe lângă amendă, permisul de conducere al tânărului a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.
Un alt tânăr, prins cu 122 km/h în Pitești
În aceeași zi, polițiștii rutieri din Argeș au depistat un alt șofer care circula cu o viteză mult peste limita legală.
Este vorba despre un tânăr de 18 ani, din Ștefănești, surprins de radar în timp ce conducea pe strada Nicolae Dobrin din municipiul Pitești cu 122 km/h.
Pe tronsonul respectiv, limita de viteză era de 50 km/h. Și în acest caz, polițiștii au dispus reținerea permisului în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru 120 de zile.
Poliția Rutieră continuă controalele în Argeș
Cele două cazuri au fost înregistrate în aceeași zi, în urma acțiunilor desfășurate de polițiștii rutieri din Pitești și Câmpulung pentru verificarea respectării regulilor de circulație.
Viteza excesivă reprezintă una dintre abaterile urmărite în cadrul controalelor rutiere, iar șoferii care depășesc limitele legale pot fi sancționați atât cu amendă, cât și cu suspendarea dreptului de a conduce, în funcție de gravitatea abaterii.
Cazul de la Stâlpeni atrage atenția prin viteza de 142 km/h înregistrată pe DN 73, unde limita legală era de 70 km/h. Tânărul de 19 ani a primit o amendă de 4.325 de lei și a rămas fără permis pentru 120 de zile.