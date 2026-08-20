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Un tânăr a împușcat, în Pitești, o adolescentă de 15 ani cu un pistol cu bile

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Arges
Scris de Realitatea de Arges Publicat: 20 aug. 2026, 08:46

Incident extrem de grav pe o stradă din Piteşti. Un tânăr de 23 de ani a împuşcat-o de două ori cu un pistol cu bile pe o adolescentă de 15 ani.

Totul a avut loc în plină stradă, atunci când băiatul a vrut să-i arată cât de priceput este să manevreze arma neletală. A tras prima dată în mai multe sticle, iar mai apoi în fată.

Alarma la 112 a fost dată chiar de victimă, care a ajuns la spital, acolo unde a primit îngrijiri medicale. Fata spune că nu s-ar fi certat, şi nici nu a avertizat-p în vreun fel de ceea ce voia să facă. Tânărul a ajuns însă în spatele gratiilor pentru 24 de ore şi este cercetat penal pentru loviri şi alte violenţe.

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