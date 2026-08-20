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Un tânăr a împușcat, în Pitești, o adolescentă de 15 ani cu un pistol cu bile
FOTO: Arhivă
Incident extrem de grav pe o stradă din Piteşti. Un tânăr de 23 de ani a împuşcat-o de două ori cu un pistol cu bile pe o adolescentă de 15 ani.
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