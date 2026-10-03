Peste 4.700 de firme și PFA au intrat în insolvență, în România, în primele opt luni din 2026. Situația pe județe
Firme intrate în insolvență
4.782 de firme și PFA au intrat în insolvență în România în primele opt luni din 2026. Bucureștiul conduce, iar construcțiile și comerțul înregistrează creșteri.
Peste 4.700 de firme și persoane fizice autorizate (PFA) din România au intrat în insolvență în primele opt luni ale anului 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).
În perioada 1 ianuarie – 31 august 2026 au fost înregistrate 4.782 de insolvențe, cu 4,85% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025, când ONRC raportase 4.561 de cazuri.
Câte firme au intrat în insolvență în România în 2026
Datele ONRC arată că numărul insolvențelor a crescut în primele opt luni ale acestui an față de perioada similară din 2025.
Numai în luna august au fost înregistrate 357 de cazuri de insolvență la nivel național.
Cele mai multe insolvențe din august au fost consemnate în:
București – 57 de cazuri;
Bihor – 44;
Ilfov – 29;
Cluj – 16;
Timiș – 16.
La nivelul primelor opt luni, Bucureștiul se află pe primul loc în ceea ce privește numărul firmelor și PFA-urilor intrate în insolvență.
Bucureștiul, județul cu cele mai multe insolvențe
În perioada 1 ianuarie – 31 august 2026, în București au fost înregistrate 861 de insolvențe, cu 4,11% mai multe decât în primele opt luni ale anului trecut.
Capitala este urmată de:
Bihor – 363 de insolvențe;
Cluj – 263;
Ilfov – 246;
Timiș – 229.
În cazul județelor Bihor, Cluj și Timiș, numărul insolvențelor a fost mai mic decât în aceeași perioadă din 2025, în timp ce Ilfov a înregistrat o creștere de 2,50%.
La polul opus, cele mai puține cazuri au fost raportate în Covasna – 20, Harghita – 24 și Botoșani – 27.
Ce domenii au cele mai multe insolvențe
Distribuția pe domenii de activitate arată diferențe importante față de anul trecut.
Cel mai mare număr de insolvențe a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, unde au fost raportate 308 cazuri, cu 175% mai multe decât în primele opt luni din 2025.
Pe următoarele locuri se află:
construcții – 271 de insolvențe, în creștere cu 256,58%;
industria prelucrătoare – 167 de insolvențe, în creștere cu 138,57%.
Datele indică astfel creșteri importante ale numărului de insolvențe în mai multe sectoare economice comparativ cu perioada similară a anului trecut.
Insolvențele din construcții au crescut puternic
Sectorul construcțiilor se află printre domeniile în care ONRC a raportat cele mai mari creșteri procentuale.
În primele opt luni din 2026 au fost înregistrate 271 de insolvențe în construcții, față de nivelul din perioada similară a anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 256,58%.
Și comerțul a înregistrat o creștere semnificativă, cu 308 insolvențe și un avans de 175% față de primele opt luni din 2025.
Cum au evoluat insolvențele în România
Datele ONRC arată că în primele opt luni ale anului 2026 au intrat în insolvență 4.782 de firme și PFA, față de 4.561 în perioada similară din 2025.
Evoluția arată o creștere a numărului de proceduri de insolvență înregistrate în rândul firmelor și persoanelor fizice autorizate în primele opt luni ale acestui an.
Unde s-au înregistrat cele mai puține insolvențe
La nivel județean, cele mai mici valori au fost raportate în:
Covasna – 20;
Harghita – 24;
Botoșani – 27;
Mehedinți – 34;
Sălaj – 34;
Tulcea – 34;
Gorj – 38.
În unele dintre aceste județe, însă, numărul cazurilor a crescut față de perioada similară din 2025. De exemplu, Covasna a raportat un avans de 25%, iar Botoșani de 22,73%.
Ce arată datele ONRC despre firmele din România
Bilanțul primelor opt luni din 2026 arată că insolvențele nu au evoluat uniform la nivel național. Bucureștiul concentrează cel mai mare număr de cazuri, în timp ce anumite județe au înregistrat scăderi față de anul trecut.
În funcție de domeniul de activitate, cele mai multe cazuri au fost raportate în comerț, construcții și industria prelucrătoare, sectoare în care ONRC indică și creșteri importante față de primele opt luni din 2025.
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