Macron confirmă rolul SUA într-o forță de pace în Ucraina. Nou grup de lucru al „Coaliției de Voință”
Forța internațională de menținere a păcii ar urma să fie desfășurată în Ucraina ca garanție de securitate după semnarea unui eventual acord de încetare a focului cu Rusia.
Anunțul vine în urma unei reuniuni virtuale a „Coaliției de Voință”, grupul format din state dispuse să contribuie cu trupe sau resurse, și marchează un pas concret în direcția stabilizării post-conflict, în contextul planului american de pace în 28 de puncte susținut de administrația Trump.
„Lansăm mâine un grup de lucru condus de Franța și Regatul Unit”
Președintele Emmanuel Macron a declarat că, începând de mâine, va fi creat un grup de lucru coordonat de Franța și Marea Britanie, în parteneriat strâns cu Turcia, actor cheie în securitatea maritimă, și, pentru prima dată, cu implicarea directă a Statelor Unite. Anunțul a fost făcut la finalul videoconferinței Coaliției de Voință.
Premierul britanic Keir Starmer a vorbit, la rândul său, despre progresul discuțiilor și a încurajat statele participante să își consolideze angajamentele pentru viitoarea operațiune de menținere a păcii.
Coaliția cuprinde 26 de țări, în principal europene, dar și Canada, Australia, Japonia și Noua Zeelandă, precum și reprezentanți ai Comisiei Europene și NATO, printre care secretarul general Mark Rutte. La reuniune a participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Potrivit oficialilor, forța de pace ar deveni activă numai după stabilirea unui acord de încetare a focului sau a unui tratat de pace, oferind Ucrainei garanții de securitate fără a implica o aderare imediată la NATO.
Macron a subliniat că Statele Unite au fost implicate în toate etapele de negociere, iar deciziile finale ar putea fi anunțate în săptămânile următoare, inclusiv în timpul vizitei lui Zelenski la Washington, programată până pe 30 noiembrie.