Marcel Ciolacu, despre economia României: „Problema nu este deficitul, ci prăbușirea consumului”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 15:43

Fostul premier Marcel Ciolacu, în prezent președinte al Consiliului Județean Buzău, susține că România nu este în pericol iminent de a fi retrogradată în categoria „junk” de marile agenții de rating, însă avertizează că un blocaj politic de durată ar putea schimba această perspectivă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre marcel ciolacu