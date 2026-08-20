Cod portocaliu de caniculă în mare parte din țară. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade - HARTA

Un val de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a României în intervalul 20 august, ora 10 – 24 august, ora 10. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 40 de grade, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul și sud-vestul țării. Mai multe regiuni se vor afla sub avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă, disconfort termic și nopți tropicale.

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