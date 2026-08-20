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Admiterea la liceu s-ar putea schimba din 2027
Admitere liceu 2027
Publicat20 aug. 2026, 18:23
Sursărealitatea.net
Purtătoarea de cuvânt a guvernului interimar, Ioana Dogioiu, a arătat cum ar putea fi evitat acest lucru.
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