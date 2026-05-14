Traian Băsescu: „Cred că Bolojan va candida la prezidențiale!”
Traian Băsescu
Traian Băsescu, unul dintre cei care l-au susținut pe Ilie Bolojan, avertizează liberalii să nu pună orgoliul șefului de partid deasupra interesului național. Fostul lider de la Cotroceni mai spune că actualul premier interimar urmărește să ajungă președintele României.
Traian Băsescu: „Orgoliul lui Bolojan nu e deasupra interesului național!”
„Partidele nu pot să pună orgoliu pentru un om nedreptățit, cum e Bolojan, deasupra interesului național.
Deci liberalii trebuie să înțeleagă, sigur, domnul Bolojan poate să își continue campania de pregătire a alegerilor prezidențiale.
Presupun că va candida și atunci poate să facă foarte bine din funcția de președinte al Senatului, da?
Se-ntoarce înapoi la Senat, preia funcția de acolo pe înțelegere.”, a declarat Traian Băsescu.
Citește și:
- 18:04 - Ion Cristoiu, despre anormalul devenit normal: „Consultările cu AUR sunt obligație constituțională”
- 18:01 - Acuzațiile opoziției pentru Bolojan: „Inflația continuă să crească!”
- 16:00 - Fostul șef Frontex, acuzat de „vânătoare de migranți” și complicitate la crime împotriva umanității
- 15:17 - Traian Băsescu: „România nu rezistă 72 de ore în fața rușilor. Nu avem echipamentele necesare”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News