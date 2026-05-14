UE interzice importurile de carne din Brazilia la doar câteva zile după intrarea în vigoare a acordului Mercosur

Un comitet al Uniunii Europene format din experți ai statelor membre a decis marți interzicerea importurilor de carne provenită din Brazilia, măsura urmând să intre în vigoare din 3 septembrie. Decizia a fost luată din cauza utilizării unor substanțe antimicrobiene pentru stimularea creșterii animalelor.

Hotărârea vine la scurt timp după intrarea provizorie în vigoare, la 1 mai, a acordului comercial UE-Mercosur, semnat între Uniunea Europeană și statele sud-americane Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay.

Acordul prevede liberalizarea schimburilor comerciale pentru mai multe produse agricole între cele două regiuni, însă continuă să fie contestat de fermierii europeni.

Aceștia susțin că diferențele dintre standardele de producție aplicate în Europa și cele din America Latină pot crea o concurență neloială pe piața agricolă europeană.

„Faptul că Uniunea este capabilă să aplice regulile este esențial pentru încredere, pentru condiții de concurență echitabile și pentru relații bune cu partenerii noștri comerciali”, a declarat un diplomat european pentru Euronews.

Potrivit unui oficial familiarizat cu dosarul, votul statelor membre a fost unanim. Astfel, Brazilia devine prima țară eliminată de pe lista statelor considerate conforme cu normele Uniunii Europene privind restricțiile referitoare la utilizarea antimicrobienelor în creșterea animalelor.