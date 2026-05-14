Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026. Actele și echipamentele obligatorii pentru șoferii români
Românii care merg în 2026 în Bulgaria, fie pentru vacanțe pe litoral, fie doar în tranzit spre Grecia ori Turcia, trebuie să respecte regulile privind taxa de drum.
Pentru autoturismele de până la 3,5 tone, vinieta electronică rămâne obligatorie, iar autoritățile bulgare au actualizat de la începutul anului tarifele oficiale, afișate atât în leva, cât și în euro.
Ministerul Afacerilor Externe avertizează că șoferii care circulă pe drumurile taxate fără o vinietă valabilă pot primi amenzi pe loc, chiar dacă achiziționează ulterior taxa de drum.
Actele necesare pentru intrarea în Bulgaria
Cetățenii români pot intra pe teritoriul Bulgariei folosind cartea de identitate, pașaportul simplu, pașaportul electronic sau pașaportul temporar, cu condiția ca documentele să fie valabile. Minorii nu pot călători doar cu certificatul de naștere.
Cei care pleacă la drum cu mașina personală sunt sfătuiți să verifice înainte toate documentele necesare. Șoferii trebuie să aibă asupra lor:
actul de identitate;
permisul de conducere valabil;
certificatul de înmatriculare;
asigurarea internațională Carte Verde;
dovada achiziționării vinietei electronice.
În plus, autoturismul trebuie echipat obligatoriu cu:
triunghi reflectorizant;
extinctor;
trusă medicală;
vestă reflectorizantă.
În Bulgaria, utilizarea fazei scurte este obligatorie pe toate drumurile publice, indiferent de momentul zilei sau de sezon.
MAE recomandă șoferilor să aibă asupra lor permisul de conducere în original și aflat în termen de valabilitate. Autoritățile bulgare nu încurajează circulația pe baza unei dovezi provizorii, deoarece, în anumite situații, vehiculul și plăcuțele de înmatriculare pot fi reținute până la finalizarea verificărilor, procedură care poate dura chiar și 72 de ore.
Cât costă vinieta pentru Bulgaria în 2026
De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria afișează prețurile vinietelor atât în moneda națională, leva, cât și în euro, conversia fiind făcută automat la cursul oficial.
Pentru autoturismele cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone, tarifele sunt următoarele:
vinieta de o zi – 4,09 euro / 8 leva (valabilă 24 de ore de la activare și disponibilă din 3 februarie 2026);
vinieta de weekend – 5,11 euro / 10 leva (valabilă de vineri, ora 12:00, până duminică, ora 23:59);
vinieta de o săptămână – 7,67 euro / 15 leva;
vinieta de o lună – 15,34 euro / 30 leva;
vinieta de trei luni – 27,61 euro / 54 leva;
vinieta anuală – 49,60 euro / 97 leva.
Pentru vehiculele care depășesc 3,5 tone, precum autocarele, microbuzele sau camioanele, se aplică sistemul electronic e-Toll, unde taxa este calculată în funcție de distanța parcursă.
