Ion Cristoiu, despre anormalul devenit normal: „Consultările cu AUR sunt obligație constituțională”

Analistul politic Ion Cristoiu critică modul în care opinia publică și jurnaliștii raportează invitația AUR la consultările oficiale pentru formarea noului guvern. În opinia sa, președintele nu face o favoare, ci respectă legea fundamentală.

„Noi am ajuns să considerăm anormalul drept normal. Normal este ca, potrivit Constituției, la consultări pentru formarea noului guvern să fie invitate toate partidele parlamentare, inclusiv AUR. Noi acum facem o știre din faptul că este invitat AUR? Nu, acesta este un fapt prevăzut de Constituție. Președintele este președintele întregului electorat – și al celui AUR, și al celui Șoșoacă, ce vreți dumneavoastră. El nu se poate întâlni doar cu niște 'tipșilici' informal.

În România sunt mai multe partide: PSD, PNL, UDMR, minorități, AUR, Șoșoacă și CUP. Toate sunt partide parlamentare recunoscute de lege. Prin căderea guvernului, trebuie să se formeze unul nou, iar președintele este obligat să cheme toate formațiunile. Până acum, președintele s-a întâlnit informal cu doar câțiva lideri, dar miza este dacă acele câteva partide sunt capabile să facă o majoritate.”