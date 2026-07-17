Politica· 1 min citire

Directoarea CENAFER, revocată după scandalul „laboratorului de ciocolată” din Gara de Nord

Anna Maria Dudaș, director CENAFER

Anna Maria Dudaș, director CENAFER

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat17 iul. 2026, 18:05
Sursărealitatea.net

Radu Miruță, ministrul Apărării și ministru interimar al Transporturilor, a revocat-o din funcție pe Anna‑Maria Dudas, directoarea CENAFER, după scandalul în care aceasta ar fi folosit spații ale instituției pentru activități personale, inclusiv un presupus „laborator de ciocolată” în Gara de Nord. Miruță a precizat că a semnat ordinul de demitere și că a cerut un control complet în cadrul instituției.

În comunicatul oficial, ministrul subliniază că „o persoană care folosește instituția publică în interes propriu și nu respectă legea nu poate conduce o instituție a statului”. Minruță a mai precizat că a trimis Corpul de Control să analizeze contabilitatea, cheltuielile, plățile și modul de administrare a patrimoniului CENAFER.

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