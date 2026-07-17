Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Proiectul Dianei Buzoianu privind captarea apei depășește Directiva europeană și poate deschide calea răspunderii penale pentru gospodarii care își sapă o fântână”

Deputatul AUR Valeriu Munteanu, vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, atrage atenția că proiectul de lege privind protecția mediului, pus în transparență publică de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, depășește cerințele Directivei (UE) 2024/1203 și extinde nejustificat răspunderea penală pentru captarea apelor, inclusiv asupra unor situații care nu sunt avute în vedere de legislația europeană.

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