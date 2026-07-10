Politica· 2 min citire

Nicușor Dan schimbă strategia în negocierile pentru noul Guvern. Mutarea-surpriză prin care pune presiune pe liderii fostei coaliții

FOTO: Presidency

FOTO: Presidency

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat10 iul. 2026, 18:47
Actualizat10 iul. 2026, 19:00
SursăRealitatea.Net

Președintele României, Nicușor Dan, pregătește o schimbare de strategie în negocierile pentru formarea noului Guvern. Potrivit surselor Realitatea.NET, șeful statului ia în calcul ca o parte a întâlnirii programate luni, la Palatul Cotroceni, cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale să fie deschisă presei, într-o încercare de a pune presiune publică asupra partidelor pentru deblocarea crizei politice și desemnarea unui nou prim-ministru.

Presa ar putea participa la o parte din negocieri

Mutarea-surpriză pregătită de președintele României vine după ce negocierile desfășurate în spatele ușilor închise la Palatul Cotroceni au fost contestate chiar de unii dintre participanți.

În acest context, după schimbul de replici publice cu Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că nu și-a respectat angajamentele privind confidențialitatea discuțiilor, Nicușor Dan analizează posibilitatea ca o parte a viitoarei întâlniri cu liderii partidelor din fosta coaliție să se desfășoare în prezența presei.

Precedentul „Ponta-MTO”

Sursele menționate anterior spun acest scenariu este similar episodului „Ponta-MTO”, folosit în trecut de fostul președinte Traian Băsescu, pentru a exercita o presiune publică mai mare asupra partidelor implicate în negocierile pentru formarea noului Guvern.

Foarte important de precizat este faptul că liderul de la Cotroceni a vorbit, în cadrul unei conferințe de presă la finalul summitului NATO de la Ankara, despre presiunea publică care trebuie pusă pe partidele politice pentru a ajunge la un compromis în ceea ce privește învestorea unui nou guvern.

Mai mult, Nicușor Dan a cerut presei să îi intrebe pe liderii politici despre majoritatea parlamentară.

”Sunt sigur că veți pune aceleași întrebări liderilor politici. Că majoritatea parlamentară nu e la Președinte, majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament, și răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din parlament. Și sunt sigur că vă veți duce la fiecare dintre ei să-i întrebați: „au trecut 63, 65, 67, 69 de zile...care este propunerea dumneavoastră de majoritate?”. Nu de declarație politică, de majoritate. Și sunt sigur că o să popularizați răspunsurile lor”, a afirmat șeful statului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

negocierinicusor danguvern

Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe