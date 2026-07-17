Două blocuri din Pitești, construite ilegal lângă un depozit mare de muniţie. 18 angajaţi MApN, cercetaţi de DNA

Publicat 17 iul. 2026, 12:40 Actualizat 17 iul. 2026, 14:10 Sursă Realitatea.Net

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat vineri că două blocuri au fost ridicate ilegal în Pitești, la doar 100 de metri de un depozit important de muniție, deși legislația prevede o distanță minimă de 200 de metri. Totodată, oficialul a anunțat că 18 angajați ai Ministerului Apărării Naționale(MApN), care au avut legătură cu acest caz, sunt anchetați de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

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