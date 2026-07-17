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Două blocuri din Pitești, construite ilegal lângă un depozit mare de muniţie. 18 angajaţi MApN, cercetaţi de DNA

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat17 iul. 2026, 12:40
Actualizat17 iul. 2026, 14:10
SursăRealitatea.Net

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat vineri că două blocuri au fost ridicate ilegal în Pitești, la doar 100 de metri de un depozit important de muniție, deși legislația prevede o distanță minimă de 200 de metri. Totodată, oficialul a anunțat că 18 angajați ai Ministerului Apărării Naționale(MApN), care au avut legătură cu acest caz, sunt anchetați de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA).

”Au fost construite ilegal lângă depozitul de muniţie de la unitatea militară din Piteşti”

”Avem cazul avizării şi observ că este o obişnuinţă, după ce s-a întâmplat la Craiova, avizarea ilegală a unei construcţii civile lângă un depozit mare de muniţie din municipiul Piteşti. Două blocuri, 128 de apartamente, au fost construite, în aprecierea noastră, ilegal, la o distanţă de 100 de metri, când legea impunea o distanţă de 200 de metri, lângă depozitul de muniţie de la unitatea militară din Piteşti”, a declarat Radu Miruţă, într-o conferinţă de presă.

”Este o conştientizare şi din partea primăriei despre ilegalitate”

Oficialul a explicat că în luna aprilie 2019 s-a cerut pentru a treia oară aviz de la Ministerului Apărării, iar acesta a fost negativ.

”Două luni mai târziu, la o a treia solicitare identică, cu nerespectarea legii, s-a dat aviz pozitiv. Acela a fost momentul în care s-a ridicat bariera pentru a se demara aceste construcţii. Aici, suplimentar, este o conştientizare şi din partea primăriei despre ilegalitate, pentru că am găsit un acord semnat la Piteşti între Ministerul Apărării şi Primăria Piteşti cu privire la o limită de 200 de metri distanţă faţă de depozitul de muniţie. Primăria semnase acest acord, exista acel acord şi, cu toate că el exista în primărie şi exista conştientizare despre el, s-a făcut că nu se mai cunoaşte şi s-a dat aviz de a se construi aceste blocuri”, a mai declarat ministrul interimar al Apărării.

”Sunt 18 oameni din Ministerul Apărării implicaţi”

Radu Miruță a ținut să precizeze faptul că acest caz a ajuns în atenţia DNA, iar 18 angajați ai MApN sunt cercetați.

”Sunt 18 oameni din Ministerul Apărării implicaţi. Toţi au fost trimişi pentru cercetare la DNA, oameni cu grade mai mici, însă inclusiv oameni cu grad de general de brigadă. Prin mâna lor a trecut aprobarea unor astfel de decizii. Suplimentar, am cerut şefului Statului Major al Apărării o analiză şi un parcurs pentru a vedea cum şi pe ce cheltuială se mută acel depozit de acolo, dacă asta va fi decizia”, a mai afirmat Radu Miruţă.

Potrivit lui, urmează să fie notificate Primăria Piteşti, Consiliul Judeţean Argeş şi Inspectoratul de Stat în Construcţii.

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