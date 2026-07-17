Evaziune fiscală de aproape 15 milioane de lei. Administratorul unei firme de reciclare, plasat sub control judiciar și obligat să depună o cauțiune de 500.000 de lei

Un administrator al unei societăți care activează în domeniul colectării și reciclării deșeurilor metalice a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproape 15 milioane de lei.Procurorii Direcției Naționale Anticorupție susțin că acesta ar fi coordonat un mecanism complex prin care au fost raportate în mod fictiv cantități uriașe de deșeuri reciclate, pentru obținerea unor beneficii financiare necuvenite.
Cauțiune de 500.000 de lei și control judiciar pentru 60 de zile
Direcția Națională Anticorupție a anunțat că administratorul firmei este cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Pe lângă restricțiile impuse de această măsură preventivă, anchetatorii l-au obligat să depună, în termen de zece zile, o cauțiune în valoare de 500.000 de lei, sumă care va rămâne la dispoziția DNA pe durata procedurilor judiciare.
În același dosar au fost puși sub control judiciar și directorul executiv al companiei, contabila societății și un consultant specializat în domeniul protecției mediului, toți fiind acuzați de complicitate la evaziune fiscală.
Cum ar fi funcționat mecanismul fraudulos
Potrivit procurorilor, presupusele ilegalități s-ar fi desfășurat în perioada octombrie 2023 – decembrie 2025, când societatea ar fi raportat în documentele contabile și justificative operațiuni care nu ar fi avut loc în realitate.
Anchetatorii susțin că firma ar fi declarat fictiv recepția, comercializarea și reciclarea unei cantități de 7.404 tone de ambalaje metalice, deși materialele respective ar fi fost, în realitate, deșeuri obișnuite din fier și oțel, fără legătură cu categoria de ambalaje.
Aceste date ar fi fost utilizate pentru a crea aparența că obligațiile legale privind reciclarea au fost îndeplinite.
Prejudiciu estimat la aproape 15 milioane de lei
Conform DNA, schema ar fi permis solicitarea și încasarea nelegală a unor sume de bani de la organizațiile care gestionează responsabilitatea extinsă a producătorilor (O.I.R.E.P.), entități care decontează activitățile de colectare și reciclare a deșeurilor de ambalaje.
În paralel, producătorii care colaborau cu aceste organizații ar fi evitat plata contribuției datorate către Fondul pentru Mediu, stabilită la 2 lei pentru fiecare kilogram de ambalaje nereciclate.
Astfel, prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la 14.808.360 de lei, potrivit anchetatorilor.
Deșeuri exportate, dar raportate ca ambalaje reciclate
Procurorii afirmă că firma ar fi cumpărat deșeuri metalice din fier și oțel de la mai multe societăți comerciale din România, pe care ulterior le-ar fi exportat în Turcia.
Cu toate acestea, în evidențele contabile și în documentele transmise către organizațiile O.I.R.E.P., aceleași materiale ar fi fost prezentate în mod nereal drept ambalaje metalice reciclate, ceea ce ar fi permis încasarea unor fonduri care, potrivit anchetei, nu ar fi fost justificate.
Percheziții în București și alte zece județe
Investigația a fost însoțită de mai multe percheziții desfășurate în București și în alte zece județe, acțiune prin care procurorii au ridicat documente și alte probe considerate relevante pentru dosar.
Ancheta urmărește stabilirea întregului circuit financiar și identificarea tuturor persoanelor implicate în presupusul mecanism de fraudare.