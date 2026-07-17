Economie· 1 min citire

Fermierii, la un pas de faliment. Cer măsuri urgente

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat17 iul. 2026, 12:56
Actualizat17 iul. 2026, 12:57
SursăRealitatea PLUS

În timp ce tot mai mulți producători români spun că nu reușesc să-și vândă marfa și acuză lipsa unei piețe de desfacere stabile, problema pare să fie mai complexă decât simpla cerere din piață. Între costuri tot mai mari, concurența importurilor și accesul dificil în marile lanțuri comerciale, agricultorii și producătorii locali caută soluții pentru a-și aduce produsele mai aproape de consumatori. Românii spun că sunt nevoiți să scadă din prețuri tocmai pentru a vinde produsele.

Produsele românești, în căutarea cumpărătorilor

Deși aduc în piețe produse locale, obținute cu multă muncă, producătorii români spun că le este din ce în ce mai greu să le vândă.

Costurile de producție au crescut constant, concurența produselor din import este tot mai puternică, iar accesul în marile magazine rămâne dificil.

În aceste condiții, mulți încearcă să își convingă clienții direct în piețe prin negocierea prețurilor, totul pentru a nu rămâne cu marfa nevândută.

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