Un bărbat de 32 de ani din Pitești a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind suspectat că l-a bătut pe un bărbat care îl reclamase anterior pentru o altă agresiune.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș a transmis joi că un piteștean în vârstă de 32 de ani a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru infracțiunea de răzbunare pentru ajutorul dat justiției.

Potrivit polițiștilor Biroului Investigații Criminale Pitești, incidentul a avut loc în noaptea de 13 spre 14 aprilie, când un bărbat de 44 de ani, aflat în stare de ebrietate, a fost agresat în scara unui bloc. În urma cercetărilor, autorul a fost identificat ca fiind un bărbat de 32 de ani.

„Persoana vătămată a fost transportată la spital, iar ulterior leziunile suferite au fost evaluate din punct de vedere medico-legal. Din cercetări a rezultat că motivul agresiunii ar fi fost că bărbatul agresat ar fi sesizat anterior organele de poliție, referitor la săvârșirea altei agresiuni, cu privire la același autor”, se arată în comunicatul IPJ Argeș.

Inițial, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior Judecătoria Pitești a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, conform aceleiași surse.