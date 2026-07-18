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Actualitate· 1 min citire
Restricții de circulație la începutul săptămânii viitoare pe Transfăgărășan
Transfăgărășan / foto: Agerpres
Circulația rutieră va fi închisă temporar luni, 20 iulie, pe un sector al DN7C – Transfăgărășan, pentru desfășurarea unui eveniment, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
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