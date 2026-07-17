Actualitate· 1 min citire

Scandal la stână: ciobanii s-au luat la bătaie până au ajuns la spital

Bătaie între ciobani

Bătaie între ciobani

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat17 iul. 2026, 10:19
SursăRealitatea PLUS

Scandal violent la o stână din Argeș. Doi ciobani s-au luat la bătaie, iar unul dintre ei a ajuns în stare gravă la spital. Salvatorii au fost mobilizați de urgență. Imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.

Cioban din Argeș, bătut la stână

Unul dintre ciobani, în vârstă de 61 de ani, s-a ales cu răni grave în urma altercației.

Acesta a sunat la 112, iar polițiștii și medicii au intervenit.

Al doilea oier a scăpat cu răni ușoare și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Poliția continuă cercetările.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

stana argesbataie ciobaniscandal la stana

Urmărește știrile Realitatea de Arges și pe Google News

Politica

Abuz împotriva libertății de exprimare! AUR condamnă anchetarea penală a deputatului Dan Tanasă

Abuz împotriva libertății de exprimare! AUR condamnă anchetarea penală a deputatului Dan Tanasă

Tudorel Toader aruncă în aer discuțiile pe legea salarizării: „Guvernul nu are capacitate juridică să trimită proiectul în Parlament!”
Tudorel Toader aruncă în aer discuțiile pe legea salarizării: „Guvernul nu are capacitate juridică să trimită proiectul în Parlament!”
Două blocuri din Pitești, construite ilegal lângă un depozit mare de muniţie. 18 angajaţi MApN, cercetaţi de DNA
Două blocuri din Pitești, construite ilegal lângă un depozit mare de muniţie. 18 angajaţi MApN, cercetaţi de DNA
Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Proiectul Dianei Buzoianu privind captarea apei depășește Directiva europeană și poate deschide calea răspunderii penale pentru gospodarii care își sapă o fântână”
Valeriu Munteanu (deputat AUR): „Proiectul Dianei Buzoianu privind captarea apei depășește Directiva europeană și poate deschide calea răspunderii penale pentru gospodarii care își sapă o fântână”
Cristina Butură (deputat AUR): „Guvernul împinge sistemul sanitar în colaps, iar cei care salvează vieți sunt lăsați fără sprijin”
Cristina Butură (deputat AUR): „Guvernul împinge sistemul sanitar în colaps, iar cei care salvează vieți sunt lăsați fără sprijin”

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe