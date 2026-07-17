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Actualitate· 1 min citire
Scandal la stână: ciobanii s-au luat la bătaie până au ajuns la spital
Bătaie între ciobani
Publicat17 iul. 2026, 10:19
SursăRealitatea PLUS
Scandal violent la o stână din Argeș. Doi ciobani s-au luat la bătaie, iar unul dintre ei a ajuns în stare gravă la spital. Salvatorii au fost mobilizați de urgență. Imagini și informații cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii.
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