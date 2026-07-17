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Femeie găsită inconștientă într-o casă cuprinsă de flăcări în Argeș. Pompierii au salvat-o în ultima clipă

FOTO: ISU Argeș/Colaj Realitatea.NET

FOTO: ISU Argeș/Colaj Realitatea.NET

Realitatea de Arges
Scris deRealitatea de Arges
Publicat17 iul. 2026, 11:57
SursăRealitatea.Net

O femeie a fost găsită inconștientă, vineri, într-o locuință cuprinsă de flăcări din comuna Leordeni, județul Argeș. Pompierii ajunși la fața locului au intervenit de urgență, au scos victima din imobil și au început manevrele de resuscitare, aceasta fiind ulterior transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Femeia a fost salvată în ultima clipă de pompieri

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Argeș a transmis că incendiul se manifesta generalizat într-o locuință din satul Cârciumărești.

La fața locului, au intervenit pompierii cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat, ulterior forțele de intervenție fiind suplimentate cu încă o autospecială de stingere și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Pe parcursul intervenției pompierilor, în interiorul locuinței a fost găsită o victimă, care a fost extrasă de urgență. Femeia era inconștientă și au fost începute manevrele de resuscitare.

Victima a răspuns manevrelor de resuscitare

”Din fericire, victima a răspuns favorabil manevrelor de resuscitare. Aceasta a fost preluată de echipajul medical SAJ, care o transportă la spital”, au transmis reprezentanții ISU Argeș.

Între timp, pompierii au continuat intervenția la fața locului pentru lichidarea tuturor focarelor, ulterior urmând să fie stabilită și cauza incendiului.

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