POLITICO: decizia PSD de a se alia cu AUR depășește linia roșie. Se dărâmă sau nu planul europenilor?

Sursă: realitatea.net

Timp de mai mulți ani, socialiștii europeni au criticat forțele de dreapta pentru înțelegeri cu politicienii considerați a fi de extremă dreaptă. Cu toate acestea, odată cu formarea alianței dintre PSD și AUR pentru debarcarea de la putere a premierului Ilie Bolojan, socialiștii europeni au ajuns să se confrunte cu aceleași acuzații pe care le lansau chiar ei.

Toate informațiile rezultă dintr-o analiză publicată de Politico, în care se subliniază încă de la început că stânga a ajuns astfel să legitimeze formațiunile pe care s-a angajat să le izoleze.

PSD, criticat pentru că a rupt „cordonul sanitar” european

Până acum, scriu analiștii, a fost stabilită o așa-numită linie roșie, pe care politicienii europeni de stânga au spus că nu o vor traversa. Aceștia au declarat în repetate rânduri, de la mai multe niveluri, că vor refuza orice fel de cooperare cu forțele pe care le-au etichetat drept extremiste, printre care se regăsește inclusiv Alianța pentru Unirea Românilor.

Grupul Verzilor din Parlamentul European a criticat dur decizia de colaborare cu AUR. Astfel, citată de Politico, președinta Partidului Verde European a spus că Partidul Socialiștilor Europeni și grupul parlamentar al Socialiștilor și Democraților, din care face parte PSD, trebuie să mențină presiunea asupra PSD pentru a-și păstra credibilitatea. Totul, în contextul în care atât PSE, cât și grupul S&D, au criticat cooperarea dintre Partidul Popular European și extrema dreaptă la nivel european. Atitudine pe care, în viziunea verzilor, PSD o încalcă. Aceleași critici vin și din partea lui Manfred Weber, președintele Partidului Popular European.

„Suntem foarte îngrijorați cu privire la cele mai recente evoluții din România. România are nevoie în acest moment de un guvern stabil, care să conducă și să decidă cu privire la probleme. Europa are nevoie de un partener în România care este capabil să livreze obiectivele agreate prin agenda de reformă. Avem deja multe incertitudini în lume. De aceea, nu trebuie să adăugăm o altă incertitudine. Chiar îi rog pe toți să fie responsabili și să îl susțină pe Ilie Bolojan astfel încât să putem avea un guvern stabil în România.” , a declarat Manfred Weber, președintele Partidului Popular European.

Odată cu decizia social-democraților români se prefigurează așadar o ruptură profundă în lupta pentru menținerea așa-numitului „cordon sanitar” creat la nivel european împotriva extremiștilor. Analiștii recunosc faptul că situațiile la nivel european pot fi cu mult diferite față de cele la nivel național, unde partidele etichetate a fi de extremă dreaptă beneficiază de o ascensiune vizibilă, iar guvernarea fără acestea este din ce în ce mai dificilă.

Sursele citate de Politico spun că mișcarea la care a apelat PSD ar fi fost o surpriză și pentru socialiștii europeni. De altfel, șefa grupului parlamentar din care face parte PSD spunea că se așteaptă ca partenerii români să colaboreze cu forțele pro-europene. Totuși, așteptările sale au fost departe de realitate, fiindcă, pe fondul nemulțumirii crescânde a cetățenilor, partidele populiste de dreapta s-au poziționat foarte bine în mai multe țări. În paralel, și liderul Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni a declarat că este evident că forțele sale politice nu mai pot fi ignorate.