Percheziții de amploare în mai multe județe: 71 de mandate executate într-un dosar de criminalitate economică

Sursă: IPJ Timiș

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș, au pus în executare miercuri dimineața 71 de mandate de percheziție domiciliară.

Descinderile au avut loc în mai multe județe din țară, respectiv Timiș, Bistrița-Năsăud, Mehedinți, Gorj și Brașov, dar și în municipiul București, potrivit unei informări transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Timiș.

Ancheta vizează săvârșirea unor infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și obținere ilegală de fonduri, conform aceleiași surse.

Acțiunea se desfășoară cu sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor județene implicate, urmând ca, în funcție de rezultatele perchezițiilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun.