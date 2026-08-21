Militar IGSU, găsit mort într-o unitate din Mizil. Bărbatul de 44 de ani avea o plagă prin împușcare

Un cadru militar de 44 de ani din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a fost găsit mort vineri dimineață într-o unitate din Mizil. Bărbatul prezenta o plagă prin împușcare și se afla în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Ancheta a fost preluată de un procuror militar, iar circumstanțele tragediei nu sunt deocamdată cunoscute.
Alerta a fost dată prin 112
Incidentul a fost anunțat în 21 august 2026, în jurul orei 08:06, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. La unitatea din Mizil au fost trimise de urgență echipaje medicale și polițiști pentru acordarea primului ajutor și efectuarea cercetărilor. Militarul a fost găsit decedat în incinta unității, iar informațiile disponibile în această etapă sunt preliminare.
Cercetarea la fața locului este efectuată de procurorul militar competent, cu sprijinul polițiștilor din Prahova. Anchetatorii trebuie să stabilească momentul, cauza și toate împrejurările în care s-a produs decesul. Va fi efectuată și autopsia medico-legală, care va clarifica mecanismul morții.
Mesaj de condoleanțe după tragedie
Conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență s-a declarat șocată de moartea militarului și a transmis condoleanțe familiei, apropiaților și colegilor acestuia. Instituția nu oferă alte detalii cât timp cazul este cercetat de procurorul militar.
„Suntem profund șocați și îndurerați de vestea pierderii colegului nostru. În aceste momente, cuvintele sunt greu de găsit. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată, către cei apropiați și către toți colegii care l-au cunoscut.”
Cazul, cercetat inițial ca deces suspect
Potrivit primelor informații, un militar aflat în serviciul de pază la Unitatea Militară 0514 din Mizil a fost găsit decedat în post. Bărbatul păzea poarta unității în momentul în care s-a produs tragedia, iar descoperirea a dus la activarea imediată a procedurilor de urgență. Ancheta este coordonată de procurorii militari, care trebuie să stabilească împrejurările exacte ale morții.
Autoritățile judiciare au fost alertate imediat după descoperirea militarului. Cazul a fost încadrat inițial drept deces suspect produs în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu. Cercetările vizează atât momentul în care a survenit moartea, cât și evenimentele petrecute anterior în zona postului de pază.
Ipoteza potrivit căreia militarul ar fi fost împușcat nu este confirmată în acest moment. Anchetatorii urmează să stabilească mecanismul producerii decesului și dacă în incident au fost implicate și alte persoane. Până la finalizarea verificărilor preliminare, circumstanțele tragediei rămân neclare.