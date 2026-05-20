Marius Baciu, noul antrenor al FCSB: „Sunt supărat pe Mirel Rădoi”

Marius Baciu a fost prezentat oficial ca noul antrenor al formației FCSB, revenind în antrenorat după o pauză de aproximativ trei ani.

Tehnicianul a susținut miercuri prima conferință de presă în noua sa funcție și a condus ulterior și primul antrenament al echipei. În cadrul întâlnirii cu presa, Baciu a vorbit despre relația cu conducerea clubului și despre modul în care se va implica în deciziile sportive, inclusiv în colaborarea cu stafful tehnic.

Acesta a făcut referiri și la Mirel Rădoi, declarând că este nemulțumit de faptul că nu a primit un răspuns la un mesaj transmis anterior, aspect pe care l-a interpretat drept o lipsă de comunicare între foști colegi.

Noul antrenor a precizat că se bazează pe experiența staffului existent și că analizează informațiile tehnice lăsate de predecesorii săi, inclusiv antrenamentele și metodele folosite anterior la echipă.

De asemenea, Baciu a subliniat importanța primului meci din noul său mandat, o partidă considerată esențială pentru obiectivele clubului în competițiile interne și europene, afirmând că echipa trebuie să abordeze jocul cu determinare maximă.