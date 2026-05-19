Nouă înșelătorie online în România: șoferii plătesc mai mult pentru roviniete false

Șoferii din România sunt avertizați cu privire la apariția unor platforme online neautorizate care comercializează roviniete la prețuri semnificativ mai mari decât cele oficiale.

Semnalul de alarmă a fost tras de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care susține că anumite site-uri funcționează ilegal și îi pot determina pe utilizatori să plătească chiar și cu 30% mai mult pentru taxa de drum.

Potrivit autorităților, pe internet au apărut două platforme cu design aproape identic, una în limba română și cealaltă în limba engleză, care oferă roviniete atât pentru România, cât și pentru alte state precum Ungaria, Slovenia, Bulgaria sau Republica Moldova.

La prima vedere, paginile par oficiale, însă reprezentanții CNAIR atrag atenția că acestea nu sunt autorizate și folosesc elemente grafice menite să inducă utilizatorii în eroare.

Autoritățile recomandă șoferilor să verifice cu atenție adresa site-urilor înainte de efectuarea plăților și să utilizeze doar platformele oficiale sau partenerii autorizați pentru achiziția rovinietelor.