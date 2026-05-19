Secretarul Trezoreriei SUA cere front comun împotriva finanțării Iranului
Washington
Scott Bessent le-a cerut liderilor și miniștrilor reuniți la conferința G7 de la Paris să sprijine eforturile Statelor Unite pentru intensificarea presiunii economice asupra Iran.
Potrivit CNBC, oficialul american a făcut apel la aliații occidentali să participe mai activ la sancțiunile și măsurile financiare îndreptate împotriva Teheranului.
„Combaterea finanțării terorismului necesită implicarea tuturor”, a declarat Bessent în discursul susținut la conferința „No Money for Terror”.
Secretarul Trezoreriei a afirmat că Washingtonul duce adesea singur lupta împotriva finanțării organizațiilor considerate teroriste și a cerut statelor europene să se alăture mai ferm campaniei economice împotriva Iranului.
Declarațiile vin într-un context tensionat, după ce Donald Trump și alți oficiali americani au cerut în repetate rânduri sprijin internațional mai larg pentru măsurile economice și strategice vizând Iranul.
