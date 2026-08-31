IGSU: Un nou contingent de pompieri români a ajuns în Grecia pentru continuarea misiunilor de sprijin

Publicat 31 aug. 2026, 15:52 Sursă realitatea.net

Un nou contingent format din 40 de pompieri români a ajuns, luni, în Grecia, pentru a înlocui echipele care, în ultimele două săptămâni, au sprijinit autoritățile elene în misiunile de stingere a incendiilor și monitorizare a zonelor cu risc.

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